Sci-Fi-Stadt "The Line": Neues Video zeigt Bauarbeiten

Saudi-Arabien macht mit dem Bau seines Mega-Siedlungsprojekts "The Line" ernst. Ein neues offizielles Video zeigt die Baufortschritte der verspiegelten Superstadt. Bis 2030 soll der 170 Kilometer lange und 500 Meter hohe Koloss fertiggestellt werden und eines Tages rund 9 Millionen Menschen beherbergen können.

The Line wird offiziell als “Revolution der Zivilisation” angepriesen. Bewohner*innen der Megastadt sollen in 5 Gehminuten sämtliche wichtige Infrastruktur erreichen können. Eine moderne Hochgeschwindigkeits-U-Bahn soll Personen in 20 Minuten vom einen zum anderen Ende der Megastadt bringen. Auf Autos wird komplett verzichtet, stattdessen setzt The Line auf Flugtaxis und Drohnen.