Sci-Fi-Stadt "The Line": Neue Fotos zeigen Baufortschritt

Seither sind immer wieder neue Satellitenbilder veröffentlicht worden, die auch ausgiebig analysiert wurden. Nun sind auch Fotos aufgetaucht , die die Baustelle von "The Line" aus nächster Nähe zeigen.

Seit Oktober ist klar, dass Saudi-Arabien mit dem Bau der futuristischen Mega-Stadt " The Line " begonnen hat. Satellitenaufnahmen und Drohnenbilder zeigten damals, den Baufortschritt des ungewöhnlichen Vorhabens.

Bilder von der Baustelle

Eines dieser Bilder wurde von der saudischen Baufirma "Terra Drill Co. Ltd." auf Facebook gepostet. Mehr Infos als die knappe Bildunterschrift "Neom - The Line Project" gehen aus dem Foto nicht hervor.

Baufahrzeuge, zahlreiche Bagger und Lastwägen sowie andere schwere Maschinen zeigen auch jene Bilder, die mehrere Personen auf LinkedIn gepostet haben. Eine dieser Fotostrecken zeigt angeblich einen 6 Kilometer langen Bauabschnitt, bei denen tausende Baumaschinen zum Einsatz kommen sollen.

Eine andere Fotostrecke wurde von einer Person aufgenommen, die angeblich mit dem bayrischen Bauunternehmen Bauer Group die riesige Baustelle besichtigt hat. Einer Presseaussendung der Baufirma ist zu entnehmen, dass sie mehrere Aufträge für die futuristische Megastadt erhalten hat.