Drohnenaufnahmen zeigen Bau von Mega-Stadt "The Line"

Die Bandstadt soll 170 km lang sein und 500 Meter hoch, bei einer Breite von nur 200 Metern. Sie befindet sich im Planstadtgebiet Neom, im Nordwesten des Landes. Dort soll neben The Line auch ein Technologiepark entstehen sowie das Hafengebiet Neom Bay am Roten Meer.

Kritik an der Stadtplanung

Sie soll Raum für 9 Millionen Menschen bieten. Dafür wurde die Stadt ohne Autos geplant. Alle wichtigen Erledigungen sollen maximal 5 Minuten zu Fuß erreichbar sein. Zudem ist ein High-Speed-Zug geplant, der schnell von einem Ende der Stadt zum anderen fahren soll. Die Planstadt Neom inklusive The Line soll bis 2030 fertiggestellt werden.

Obwohl man betont, wie umweltfreundlich und nachhaltig The Line geplant wurde, fürchten Kritiker*innen einen schweren Eingriff in das Ökosystem. So könnte die Stadt für Vögel gefährlich werden, die gegen die verglasten Scheiben fliegen und Tierwanderung in der Region unterbinden, da sie keine Möglichkeit haben, auf die andere Seite der Stadt zu gelangen.