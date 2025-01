Industrieanlage könnte weltgrößtes Teleskop massiv einschränken

Die Riesen-Teleskope in Chile sind durch ein riesiges Bauprojekt bedroht.

Die Europäische Südsternwarte (ESO) fürchtet Probleme durch Lichtverschmutzung an ihrem Observatorium auf dem chilenischen Berg Cerro Paranal . In etwa 5 bis 11 Kilometern Entfernung solle eine Industrieanlage des US-Energieversorges AES entstehen, warnen die Wissenschaftler .

Riesiger Industriekomplex geplant

Das Projekt ist einen Industriekomplex von mehr als 3.000 Hektar. Es umfasst den Bau eines Hafens, von Ammoniak- und Wasserstoffproduktionsanlagen sowie Tausender Stromgeneratoren in der Nähe des Paranal.

"Staubemissionen während des Baus, erhöhte atmosphärische Turbulenzen und insbesondere Lichtverschmutzung werden die Möglichkeiten für astronomische Beobachtungen, in die die Regierungen der ESO-Mitgliedstaaten bisher Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro getätigt haben, irreparabel beeinträchtigen", so Barcons.

