Das größte Radioteleskop der Welt wird noch größer

Die 24 neuen Antennen des FAST-Teleskops haben eine Besonderheit. Sie sind im Gegensatz zum Hauptspiegel beweglich. Der Hauptspiegel ist immer auf einen Punkt am Himmel ausgerichtet und man muss warten, bis das, was man beobachten will, über dem Teleskop auftaucht. Die beweglichen Spiegel können hingegen auf einen Punkt am Nachthimmel ausgerichtet werden.

Bewegliche Spiegel erhöhen Reaktionszeit

Das wird vor allem die Reaktionszeit verbessert, mit der Entdeckungen gemacht werden können. Wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtet, sollen damit neue Beobachtungen von Gravitationswellen, Fast Radio Bursts (also kurzen, starken Ausbrüchen von Radiowellen), sowie Supernovae möglich werden.