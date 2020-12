Arecibo-Teleskop ist zerstört: Was der Verlust bedeutet

Zu erkennen sind (mit ein bisschen Fantasie) Zahlen in Binärdarstellung, die Ordnungszahlen der Elemente Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor, ein DNS-Abschnitt und die Doppelhelixstruktur eines DNS-Strangs, sowie die Skizze eines Menschen und eine Größenangabe, die sich in 175,756 cm umrechnen lässt. Darunter wurde das Sonnensystem mit damals noch 9 Planeten und eine Skizze des Teleskops.

Zukunftsprojekte

Obwohl man langfristig mit dem Ausfall von Aricebo hätte rechnen können, reißt es eine Lücke in die Asteroidenbeobachtung. "Bei uns in Europa gibt es zwar auch Radar- und Radioantennen (z.B. Effelsberg mit 100 m Durchmesser), die sind aber im Moment nicht gut geeignet, um Asteroiden zu beobachten", so Koschny. Er hoffe aber, dass zukünftig auch in Europa entsprechende Antennen aufgebaut würden.

Auch das kürzlich vollständig in Betrieb genommene Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) könnte für die Entdeckung von Asteroiden eingesetzt werden. Allerdings ist dessen Hauptfunktion, sich mit der Evolution des Universums zu beschäftigen.