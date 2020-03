Ende von SETI@Home: Wie geht die Suche nach Aliens weiter?

Strategien zum Absuchen des Himmels

Die Suche nach Außerirdischen wird aber weiterhin intensiv vorangetrieben. Weltraumforscher rund um den Globus wenden dafür drei grundsätzliche Strategien an: Erstens durch die Suche nach Spuren außerirdischer Zivilisationen auf den Himmelskörpern im Sonnensystem. Zweitens, durch die Analyse der Atmosphäre von Exoplaneten und drittens, durch die Suche nach technologischen Spuren, z.B. Signalen.

"Die derzeit stärksten auf der Erde existenten Radiotransmitter könnten wir heute am anderen Ende der Milchstraße aufspüren", ist Andrew Siemion, der Direktor des Berkeley SETI Research Center, überzeugt. Um Signale von Außerirdischen zu entdecken, werden deswegen meist riesige Radioteleskope eingesetzt. Das derzeit wohl größte derartige SETI-Projekt nennt sich "Breakthrough Listen". Das 2015 gestartete Projekt wurde vom russischen Internetunternehmer Juri Milner mit 100 Millionen Dollar finanziert. Zwei Teleskope in den USA (Green Bank) und Australien ( Parkes) werden dafür verwendet.

Das spektakuläre, 500 Meter breite FAST-Radioteleskop in einer Talschüssel im Süden Chinas wird seit 2016 ebenfalls für SETI-Projekte eingesetzt. Aber auch im optischen Bereich wird nach unnatürlichen Phänomenen am Himmel Ausschau gehalten. In den kommenden Jahren soll mit "Panoseti" ein System aufgebaut werden, das den gesamten Nachthimmel nach Hinweisen absucht.