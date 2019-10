Was machen Weltraumteleskope eigentlich?

Größenunterschiede

Weltraumteleskope gibt es in vielen unterschiedlichen Größen. Die Teleskope der BRITE-Nanosatelliten (einem Gemeinschaftsprojekt von Kanada, Polen und Österreich) besitzen etwa eine Blendenöffnung von nur drei Zentimeter. Das James-Webb-Teleskop wird wiederum einen Spiegeldurchmesser von 6,5 Meter aufweisen. Je größer der Durchmesser des Teleskops, desto detaillierter lassen sich Objekte im All erfassen. Für manche Zwecke reichen aber auch kleinere Sensoren aus. Die aus sechs Satelliten bestehende BRITE-Konstellation beobachtet etwa Temperaturveränderungen besonders heller Sterne über längere Zeiträume hinweg. Das James-Webb-Teleskop soll hingegen u.a. Licht einfangen, das eine besonders lange Distanz zurückgelegt hat. Damit soll möglichst weit in die Geschichte zurück geblickt werden, um die Entstehung der ersten Sterne und Galaxien des Universums zu studieren.

Spezialisierungen

Andere Weltraumteleskope, wie etwa "Planetenjäger" TESS der NASA, sind ganz auf die Entdeckung von Exoplaneten spezialisiert. Das Teleskop Swift ist darauf ausgerichtet, in einen großen Ausschnitt des Weltraums Ausschau nach Gammastrahlenblitzen zu halten, deren Entstehung noch rätselhaft ist. Mit seinem Gaia-Teleskop will die ESA unterdessen möglichst genaue Abstandsmessungen im All vornehmen.