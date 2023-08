Größtes Teleskop der Welt wird von chinesischen Robotern gewartet

Das weltgrößte Teleskop Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) in China soll bald von Robotern gewartet werden. Da sich die Fläche des Reflektors des Teleskops, das auch als „China Sky Eye“ bezeichnet wird, auf etwa 30 Fußballfeldern beläuft, ist seine Wartung nämlich ein aufwendiges Unterfangen.

Durch den Einsatz von Robotern könne die maximale Kapazität des Teleskops sichergestellt werden. Dadurch soll auch die Beobachtungsdauer laut dem FAST-Chefingenieur Jiang Peng jährlich um 30 Tage erhöht werden.

Geleitet wird das Vorhaben vom Guizhou Radio Astronomy Observatory gemeinsam mit 10 weiteren Organisationen wie die National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences und dem Harbin Inistute of Technology. Das geht aus einem Bericht der China Media Group hervor.