Wo der Blick auf die Sterne am besten ist

Die wichtigsten Teleskope der Welt stehen in der Wüste und auf Bergen. Wir erklären, was einen guten Standort auszeichnet.

In 5.640 Metern Höhe , auf dem Berg Cerro Chajnantor in der chilenischen Atacama-Wüste , wurde unlängst das höchstgelegene Teleskop der Welt gebaut. Das Observatorium der Universität Tokio ist eines von vielen Teleskopen in der Region. Auch Europa und die USA haben dort ihre wichtigsten Sternwarten errichtet. Doch was zeichnet diesen Standort aus und macht ihn zum besonderen Ziel für Astronom*innen?

Lichtverschmutzung wird zunehmend zum Problem

Doch ein Berg allein macht noch keinen guten Standort aus. Die zunehmende Lichtverschmutzung behindert Sternenbeobachtungen auch hoch oben. „Das beste Teleskop der Welt nützt nichts, wenn es eine zu große Lichtverschmutzung gibt“, sagt Zeilinger.

Nur an wenigen Orten im dicht besiedelten Europa ist es auch Privatpersonen noch möglich, die Milchstraße mit freiem Auge zu sehen. In Österreich geht das etwa in Großmugl im Weinviertel oder im Naturpark Attersee-Traunsee im Salzkammergut. Letzterer ist Österreichs einziges "Dark Sky Reserve". Ähnliche Orte in Europa sind etwa die Ostseeinsel Møn in Dänemark, der Natur- und Sternenpark Westhavelland im deutschen Brandenburg sowie die kanarische Insel La Palma.

➤ Mehr lesen: Video: Größtes Teleskop der Welt erhält seine ersten Spiegel