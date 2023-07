Größtes Solar-Radioteleskop der Welt ist in Betrieb gegangen

China hat das größte Solar-Radioteleskop der Welt in Betrieb genommen. Das Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT) hat seinen ersten dauerhaften Testbetrieb offiziell am 14. Juli gestartet, wie CCTV News berichtet.

DSRT befindet sich in der Region Daocheng am Rande des tibetischen Plateaus im Südwesten Chinas. Die Anlage besteht aus 313 schalenförmigen Antennen, die einen Durchmesser von je 6 Metern haben. Gemeinsam bilden sie einen Kreis mit einem Durchmesser von 1.000 Metern. In der Mitte des Rings steht ein 100 Meter hoher Kalibrierturm.

