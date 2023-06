China möchte Teleskop-Konstellation im Mondorbit errichten

Die von der Erde abgewandte Seite des Mondes ist besonders ruhig, was Funksignale von der Erde und anderswo im Sonnensystem anbelangt. Chinas Weltraumagentur CNSA will diesen Umstand nutzen, um mit Satelliten besonders weit in den Weltraum hinein zu lauschen und Radiowellen aufzuspüren, die aus dem dunklen Zeitalter nach dem Urknall stammen. Anstatt auf der Oberfläche wollen sie ein mehrteiliges Teleskop im Orbit um den Mond platzieren.

Acht Töchter, eine Mutter

Das Projekt Hongmeng sieht insgesamt neun Satelliten vor, wie CNSA-Astronom Xuelei Chen unlängst bei der Astronomy From the Moon Konferenz verriet. Acht "Töchter"-Satelliten sollen Radiosignale einfangen und an einen neunten "Mutter"-Satelliten schicken, der sie sammelt und zur Erde überträgt.

"Es gibt eine Menge Vorteile, das im Mondorbit zu machen anstatt auf der Oberfläche, weil es technisch einfacher ist", wird Chen von Space.com zitiert. "Man braucht nicht landen und etwas aufbauen. Die Umlaufzeit beträgt 2 Stunden. Das macht es viel einfacher, Solarenergie zu nutzen. Wenn du während der Mondnacht auf der Oberfläche arbeiten willst, musst du Strom für fast 14 Tage speichern."