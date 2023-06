James Webb findet Bausteine für Leben in weit entfernter Galaxie

06.06.2023

Die Moleküle wurden in der Galaxie SPT0418-47 entdeckt. Sie entstand, als unser Universum etwa 10 Prozent seines heutigen Alters hatte.

Ein neues Bild, aufgenommen von dem James-Webb-Weltraumteleskop, gewährt tiefe Einblicke in die Zusammensetzung des frühen Universums. Forscher*innen haben anhand der Aufnahme komplexe organische Moleküle in einer 12 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie gefunden. Noch nie zuvor wurden so weit von der Erde entfernt Kohlenwasserstoffverbindung entdeckt. "Die Moleküle, die wir gefunden haben, sind keine einfachen Dinge wie Wasser oder Kohlendioxid", sagt der an der Entdeckung beteiligte Astronom Justin Spilker gegenüber Space.com. "Wir sprechen von großen Molekülen mit Dutzenden oder Hunderten von Atomen in ihnen." ➤ Mehr lesen: James Webb findet Bausteine für Leben in finsterer Molekülwolke

Komplexe Moleküle in jungem Universum Solche komplexen organischen Kohlenwasserstoffverbindungen sind auf der Erde und im Weltraum weit verbreitet, wie Spilker erklärt. Astronom*innen sind an ihnen interessiert, weil sie dazu beitragen können, wichtige Details über die Vorgänge innerhalb von Galaxien zu liefern - so beeinflussen sie zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der interstellares Gas abkühlt. Gefunden haben Spilker und sein Team die Moleküle in der Galaxie SPT0418-47. Sie ist zwar schon seit dem Jahr 2013 bekannt und mit verschiedenen Teleskopen untersucht worden, dank James Webbs Instrumenten ließen sich allerdings besonders genaue Beobachtungen der Infrarotspektren der Galaxie vornehmen. SPT0418-47 ist mehr als 12 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie hat sich in etwa 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall gebildet. "Es ist bemerkenswert, dass das Universum sehr schnell nach dem Urknall wirklich große, komplexe Moleküle bilden kann", so Spilker. "Die neuen Ergebnisse von Webb deuten darauf hin, dass es für Galaxien gar nicht so schwierig ist, wirklich komplexe Moleküle [...] im Weltraum zu produzieren." ➤ Mehr lesen: Was uns James Webb über das Universum verraten wird

Mithilfe des Einsteinrings wurden die Moleküle entdeckt. © J. Spilker / S. Doyle, NASA, ESA, CSA