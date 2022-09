James Webb sieht nur Schwarz-Weiß: So werden die Fotos eingefärbt

Die Kameras von Hubble und anderen Teleskopen sind mit vielen Filtern ausgestattet, die Licht in verschiedenen Wellenlängen durchlassen. Hubbles " Wide Field Camera 3 " besitzt insgesamt 77 Filter . MIRI , das mittlere Infrarotinstrument des James Webb Teleskops hat 10 Filter .

Gewisse Objekte im Weltraum, etwa Sterne oder Gase, sind in jeweils unterschiedlichen Wellenlängen sichtbar. Diese legt man zum Schluss zu einem einzigen Bild übereinander. So lassen sich ältere Objekte beispielsweise mit langwelligen Filtern entdecken, junge Sterne hingegen werden mit kurzwelligen Filtern sichtbar.

Damit das finale Bild bunt ist, werden die Einzelaufnahmen jeweils in einer Farbe koloriert. "Es gibt einen Konsens, dass der kurzwelligste Filter dem blauen Kanal zugeordnet wird, der mittlere dem Grünen und der langwelligste dem Roten", erklärt Astrophysiker Kai Noeske, von der Wissenschaftskommunikation der europäischen Raumfahrtagentur ESA der futurezone.

Unsichtbares sichtbar machen

"Ein Teleskop ist eine Maschine, die uns Dinge sehen lässt, die wir mit bloßem Auge nicht erkennen können“, sagt Noeske. Das neue James-Webb-Teleskop macht, anders als Hubble, ausschließlich Aufnahmen im Infrarotbereich. Diesen können Menschen nicht sehen. Trotzdem zeigen die veröffentlichten Bilder farbenfrohe Nebel, Galaxien und Sterne.

Beim Einfärben musste man sich also entscheiden, wie die Daten dargestellt werden. Dabei orientiert man sich an dem Konsens, der schon bei Hubble genutzt wurde. So wird simuliert, wie wir etwas sehen würden, wenn unsere Augen im Infrarotbereich sehen könnten. "Darin steckt viel diagnostische Leistung und Information, aber auch künstlerische Freiheit." Fotos, die auch für die Öffentlichkeit gedacht sind, sollen schließlich spektakulär aussehen. Die Bilder werden nicht zur Unterhaltung eingefärbt. Das Hauptziel bleibt immer, Daten für die Wissenschaft sichtbar zu machen.