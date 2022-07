James Webb: ESA-Astronomin erklärt versteckte Details in den Bildern

James Webbs erste Aufnahmen sind nicht nur schön. Sie sind auch eine Demonstration dessen, was das Weltraumteleskop für die Wissenschaft leisten kann.

Um die Fülle an Informationen zu ordnen, die in den Bildern versteckt sind, haben wir mit der ESA-Astronomin Nora Lützgendorf gesprochen. Sie wird mit dem Teleskop Schwarze Löcher erforschen und war an der Entwicklung des Instruments NIRSpec beteiligt.

Die deutsche Wissenschaftlerin konnte die Bilder bereits am Sonntag das erste Mal sehen: "Das war unbeschreiblich. Ich bin auch eine, die gleich reinzoomt. Gestern habe ich den ganzen Tag damit verbracht. Es gibt so viel zu entdecken. Das übertrifft all unsere Erwartungen." Alle Bilder findet man hier in hoher Auflösung.

"Einstein pur"

Viel zu entdecken gibt es auf der Deep-Field-Aufnahme. Hier ist die Forscherin vom deutlich sichtbaren Gravitationslinseneffekt begeistert. Dabei wird das Licht von der starken Anziehung der Galaxiencluster SMACS 0723 wie von einer Linse verbogen.

Das Teleskop nutzt das, um hinter dem Cluster liegende Objekte zu vergrößern. "Man sieht die Galaxien im Hintergrund verzerrt. Eine Galaxie sieht man sogar zweimal, weil sie entlang der Kurve gespiegelt wird - das ist Einstein pur."