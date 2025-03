Diese Bäume profitieren davon, wenn sie vom Blitz getroffen werden

Eine Studie, die New Phytologist veröffentlicht wurde, zeigt, dass bestimmte tropische Baumarten nicht nur Blitzschläge überleben, sondern auch davon profitieren können. Die Studie, geleitet von Evan Gora vom Cary Institute of Ecosystem Studies , untersuchte die Auswirkungen von Blitzschlägen auf Bäume im Barro Colorado Nature Monument in Panama .

Dipteryx-oleifera-Bäume könnten sich zudem im Laufe der Zeit sogar so angepasst haben, dass sie vermehrt von Blitzen getroffen werden. So werden sie aufgrund ihrer Höhe und breiten Kronen bis zu 68 Prozent häufiger von Blitzschlägen getroffen als andere Bäume. Das könnte eine evolutionäre Strategie sein, um von den Vorteilen der Blitzschläge zu profitieren.

Die Blitzschläge verringerten die Anzahl der parasitischen Lianen um 78 Prozent, was den Bäumen mehr Licht und Nährstoffe zur Verfügung stellte. Zudem wanderten die Blitze über Äste oder dergleichen zu benachbarten Bäumen. Diese starben dadurch zum Teil, was wiederum zu mehr Licht für die Bäume führte, die überlebten. Die Fähigkeit, Blitzschläge zu überleben, erhöht die Fähigkeit der Bäume, Nachkommen zu produzieren, um das 14-fache, wie es heißt.

Klimawandel

Der Klimawandel könnte zu einer Zunahme von Blitzschlägen in vielen Regionen führen. Nicht zuletzt deswegen wollen Wissenschaftler besser verstehen, wie die Pflanzen damit umgehen. In einem nächsten Schritt soll geprüft werden, ob andere Arten ähnliche Fähigkeiten besitzen. Das Verständnis von Blitzen und ihrer Rolle in Wäldern könnte wichtig sein, um Veränderungen der Biodiversität und der Co2-Speicherung vorherzusagen und die Wiederaufforstung in den Tropen zu unterstützen, wie es von den Wissenschaftlern heißt.