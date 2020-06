Spektakulär: Blitzt sprengt Mammutbaum in der Steiermark

Seltenes Ereignis

"Im Vorjahr sind österreichweit nicht mehr als acht von rund 90.000 Blitzen mit mehr als 300.000 Ampere gezählt worden", hob Diendorfer die Seltenheit so eines Ereignisses hervor. Wenn sich die Amplituden in einer Höhe von über 300.000 Ampere bewegen, dann ist das somit ein Ereignis, das einen von 10.000 Blitzen betrifft", führte der Blitzexperte von ALDIS weiter aus. Das "Austrian Lightning Detection and Information System" verfügt über insgesamt acht Ortungssensoren, die sich über Österreich verteilen. Jeder dieser über GPS zeitsynchronisierten Sensoren erfasst mit hochempfindlichen Antennen die elektromagnetischen Signale aller Blitzentladungen im Umkreis von einigen 100 Kilometern, wertet diese an Ort und Stelle aus und meldet die Ergebnisse an die ALDIS-Zentrale in Wien.

"Wir haben nach dem Blitz in Bad Gleichenberg gesucht und haben einen Blitz, der ein außerordentliches magnetisches Feld produziert hat, gefunden", schilderte Diendorfer. Damit erkläre sich auch die gewaltigen Schäden an dem bisher 60 Meter hohen Baumriesen, der um rund 20 Meter gekürzt dasteht. "Die Energie, die bei so einer Entladung innerhalb eines Sekundenbruchteils umgesetzt wird, ist gewaltig", legte der Experte dar. Das Wasser im Stamm koche in Bruchteilen einer Sekunde und sprenge die Rinde und die Krone vom Baum.