Muss man Handy, Laptop oder TV bei Gewitter ausstecken?

Früher galt es als ungeschriebenes Gesetz, bei Blitzen alle Stecker zu ziehen. Wir haben nachgefragt, ob das noch so ist.

Wenn ein Gewitter anrollt, werden sämtliche Elektrogeräte ausgesteckt oder zumindest wurde der Kippschalter der Mehrfachsteckdose umgelegt - das war zumindest früher Normalität. Diese Regel wird aber inzwischen von vielen vernachlässigt. Mit so viel technischem Fortschritt in den vergangenen Jahren geht man intuitiv davon aus, ein Gewitter können der teuren Technik nichts mehr anhaben. Doch was gilt wirklich? Muss man den Stecker ziehen? Die eindeutige Antwort der Experten lautet "Ja".

Tatsächlich ist man nur dann auf der sicheren Seite, wenn man alle Geräte vom Strom trennt. „Bei einem Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus bildet sich ein hohes Magnetfeld, welches in den Zuleitungen eine hohe Spannung induziert. Unsere Haushaltsgeräte sind meistens für 230 Volt ausgelegt. Durch die hohe induzierte Spannung kann es zum Zerstören der Elektronik kommen“, erklärt Christoph Diendorfer, Assistenzprofessor im Bereich Digitalisierung und Hochspannungstechnik an der FH Oberösterreich im Gespräch mit der futurezone.