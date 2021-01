Kettenreaktion war Ursache für Beinahe-Blackout in Europa

Der Auslöser der massiven Störung im Stromnetz fand sich in einem Umspannwerk in Kroatien.

Am 8. Jänner stand das europäische Stromnetz kurz vor einem Blackout. Die Sicherheitsmaßnahmen griffen jedoch rechtzeitig und konnten einen großflächigen Stromausfall verhindern. Die Analyse des Vorfalls durch das ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ergab nun, dass der Ausfall einer 400 kV Sammelschienenkupplung im Umspannwerk Ernestinovo in Kroatien der Auslöser war.

Eine Sammelschiene dient als Energieverteiler, über die Kupplung werden mehrere Sammelschienen verbunden. Durch den Ausfall um 14:04 Uhr wurden die Stromflüsse im Nordwesten und Südosten des Umspannwerks getrennt. Das sorgte dafür, dass der Strom stattdessen durch benachbarte Leitungen floss. Diese waren damit überlastet.