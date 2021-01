So knapp schrammte Europa am totalen Stromausfall vorbei

Über die massive Störung im europäischen Stromnetz am 8. Jänner sind nun weitere Informationen bekanntgeworden. Wie bereits vermutet, sorgten aufeinanderfolgende Netzausfälle in Südosteuropa zu einer Auftrennung des großeuropäischen Netzes in zwei Gebiete. Während durch die Unterbrechung das südliche Gebiet einen Erzeugungsüberschuss hatte, kam es im nördlichen Gebiet, zu dem auch Österreich und Deutschland zählen, zu einer Unterversorgung.

In Frankreich und Italien wurden der Organisation zufolge Stromabnehmer in der Größe von 1,7 GW vom Netz genommen. Zur weiteren Stabilisierung wurde insgesamt 480 MW aus Großbritannien und Nordeuropa automatisch dazugeschaltet. Damit habe man das Netz in nur vier Minuten soweit stabilisieren können, dass die Abweichung nur mehr etwa 0,1 Hz betrug. In der südöstlichen Region dauerten die Anstrengungen länger. Erst nach einer Stunde konnte die Netzfrequenz soweit abgesenkt werden, dass diese nur mehr 0,1 Hz über den angepeilten 50 Hz lag.

Einige Fragen offen

Der ganze Spuk war schließlich um 15 Uhr 08, und also nach genau 63 Minuten, mit der Verbindung der beiden Regionen zum riesigen Gesamtnetz wieder vor. Die vom Netz genommenen Stromabnehmer in Italien und Frankreich konnten bereits 20 Minuten vorher wieder mit Energie versorgt werden.