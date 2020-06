Ein Stück Stoff ersetzt Windräder

Dazu komme, dass das System sehr schnell an einem Ort realisierbar sei. „Der Bewilligungsprozess, aber auch die Produktion und Planung nehmen viel weniger Zeit in Anspruch. Die Bodenstation besteht aus einem Container, der mit einem herkömmlichen LKW geliefert werden kann. Es gibt kaum Geräuschemissionen und keinen Anblick riesiger Türme und Rotoren. Ein Drachen am Himmel stört niemanden“, sagt Wrage.

Sauberer Strom für Inseln

In einem ersten Schritt sollen noch in diesem Jahr erste kleinere Systeme ausgeliefert werden. Dabei kommen Drachen mit 90 bis 120 Quadratmetern Fläche zum Einsatz, die in bis zu 400 Meter Höhe steigen und dabei 200 Kilowatt Leistung erzeugen sollen. Diese sind etwa als Ersatz für Dieselgeneratoren gedacht und könnten an entlegenen Orten, etwa Inseln, für sauberen Strom sorgen.