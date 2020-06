Wenn Drachen große Schiffe ziehen

Das sieht auch SkySails-Gründer Wrage so. Unabhängig von der Antriebsart könne man mit einem Segel immer Energie und damit auch Kosten sparen. „Wind ist die mit Abstand günstigste und effizienteste Energiequelle. In Wahrheit hängt man ein Stück Stoff in die Luft und profitiert davon. Das auf hoher See zu verschenken, wo die Ressource Wind fast immer verfügbar ist, ergibt keinen Sinn“, sagt Wrage.

Dazu komme, dass die Technologie schon einsatzbereit sei. „Wir können jederzeit liefern. Wie schnell sich das System durchsetzt, liegt jetzt ein Stück weit auch an den politischen Rahmenbedingungen. Das Interesse im Markt ist jedenfalls sehr groß.“

Lohnende Investition

Wie viel Reedereien für eine entsprechende Lösung bezahlen müssen, wollen sowohl Airseas als auch SkySails nicht öffentlich kommunizieren. Wrage zufolge sollten sich die Investitionskosten je nach Schiff und Route bereits in vier bis sechs Jahren amortisieren. Ausgelegt ist das System auf 20 bis 25 Jahre, der Drachen als Verschleißteil muss alle ein bis zwei Jahre gewechselt werden.

