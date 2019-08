Europa hat Platz für elf Millionen Windräder

Mehr als hundert Mal so viel Windenergie als bisher könne europaweit mit Windkraftanlagen auf dem Land erzeugt werden, schreiben die Forscher der Universitäten Sussex und Aarhus in einer vor kurzem in der Fachzeitschrift Energy Policy veröffentlichten Studie. Konkret beziffern sie die maximal mögliche Kapazität an Windkraft mit 52,5 TW, das entspricht 1 Megawatt Strom pro 16 Einwohner. Europa habe das Potenzial, bis 2050 genügend Energie für die ganze Welt zu erzeugen, heißt es in einer Aussendung der University of Sussex.

4,9 Millionen Quadratkilometer

Rund 46 Prozent der Fläche des Kontinents oder 4,9 Millionen Quadratkilometer sind laut der Studie für die Windenergie geeignet. 11 Millionen neue Windräder könnten auf der verfügbaren Fläche errichtet werden. „Wir sagen nicht, dass an allen identifizierten Standorten Turbinen installiert werden sollen“, sagt Studien-Co-Autor Benjamin Sovacool von der University of Sussex: „Aber die Studie zeigt das riesige Windenergiepotenzial in Europa, das genutzt werden muss, um eine Klimakatastrophe abzuwenden.“

Das größte Potenzial sehen die Forscher in Norwegen, Russland und in der Türkei, wo sie eine mögliche Leistungsdichte von mehr als 6,2 MW pro Quadratkilometer ausmachen. Für Österreich wurden ebenso wie für die Schweiz, Frankreich oder die Niederlande bis zu 1,2 MW pro Quadratkilometer errechnet.