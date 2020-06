Windkraft aus den Alpen: Ökostrom für 24.000 Haushalte

Am Gipfel der Rattener Alm am Steinriegel in der Steiermark hat es im Mai fünf Grad. Der Himmel hüllt sich in eine dichte Wolkendecke aus der es leicht tröpfelt. Der Wind bläst. Er bläst so ordentlich, dass man selbst eingehüllt in einer dicken Windjacke leicht fröstelt. Direkt am Gipfel befindet sich ein rund 65 Meter hohes Windrad, das leise vor sich hin rattert. Kommt eine Windböe, ist das Rattern allerdings nicht mehr zu hören.

Seit 2005 stehen insgesamt zehn Windkraftanlagen entlang des 1600 Meter hohen Bergkamms – also dort, wo der Wind am meisten bläst. Nun wird der Windpark vom Betreiber Wien Energie unterhalb des Kamms direkt an den Gemeindegrenzen von Ratten und Langenwang um zusätzliche elf Anlagen erweitert.