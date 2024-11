Neues Flugzeug soll doppelt so schnell wie die Concorde sein

Der chinesische Überschall-Jet soll in 2 Stunden von Peking nach New York fliegen können.

Der legendäre Überschalljet flog von 1976 bis 2003 und erreichte Mach 2,23 (2.405 km/h). Mit ca. 4.900 km/h würde die Yunxing das also deutlich übertreffen.

Die chinesische Firma Space Transportation hat nach eigenen Angaben seinen Überschalljet-Prototyp erfolgreich getestet. Die Yunxing soll Mach 4 erreichen können und wäre damit doppelt so schnell wie die Concorde.

Der Überschalljet soll vertikal starten und landen. Er soll eine Flughöhe von 20.000 Metern erreichen.

Jungfernflug für 2027 geplant

Genaueres zum Testflug wurde nicht bekanntgegeben. Der Jungfernflug ist für 2027 geplant. Laut Space Transportation ist das Flugzeug in der Lage, in nur 2 Stunden von Peking nach New York zu fliegen.