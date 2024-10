Videos zeigen Testflüge von Concorde-Nachfolger XB-1 

➤ Mehr lesen: So laut war der Überschallknall der Concorde

Derzeit ist das Unternehmen noch mit Testflügen beschäftigt. Dabei wird ein verkleinertes Modell in die Luft geschickt, um die Aerodynamik , das Flugverhalten und die Stabilität der Konstruktion zu testen.

Boom Supersonic will die Nachfolge der legendären Concorde antreten. Passagiere sollen in Zukunft mit dem Überschallflugzeug Overture wieder schneller als der Schall reisen können. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.

Neuer Geschwindigkeitsrekord

Das Flugzeug ist 50 Minuten in der Luft geblieben. In einer Höhe von 5.425 Metern hat es eine Geschwindigkeit von 0,69 Mach erreicht. Das sind in etwa 852 km/h - ein neuer Rekord für den XB-1.

Damit die Schallgeschwindigkeit überschritten werden kann, muss sich das Unternehmen ihr erst schrittweise annähern. Dafür sind einige zentrale Belastungstests notwendig, die auch beim vergangenen Testflug durchgeführt wurden.

➤ Mehr lesen: So sieht das Cockpit künftiger Überschall-Jets aus