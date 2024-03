Erster Flug von XB-1: "Meilenstein für Rückkehr von Überschall-Reisen"

Der Flugzeugbauer Boom Technology hat vergangene Woche den ersten Testflug seines experimentellen Überschallfliegers XB-1 , auch Baby Boom genannt, durchgeführt. Das Flugzeug startete Donnerstagfrüh vom Mojave Air & Space Port in Kalifornien und erreichte eine Höhe von 2.170 Meter .

➤ Mehr lesen: Concorde-Nachfolger soll die Mega-Städte von NEOM anfliegen

Die Höchstgeschwindigkeit des Baby Boom soll bei Mach 2,2 liegen. Damit würde eine Reise von New York nach London in 3,5 Stunden möglich werden. In der Praxis reicht die Reichweite des Testfliegers aber nicht für die Strecke ohne Zwischenstopp.

Rolls-Royce beendet Zusammenarbeit

Boom hatte zuletzt mit einigen Stolpersteinen zu kämpfen. So beendete Triebwerkshersteller Rolls-Royce 2022 die Zusammenarbeit. Für Overture muss das Unternehmen darum seine eigenen Triebwerke entwerfen.

Die XB-1 fliegt noch mit Relikten aus der Vergangenheit, nämlich mit 3 Stück J85-Turbojet-Triebwerken von General Electric (GE). Diese wurden in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt.

Overture

Overture soll schließlich zwischen 65 und 80 Passagier*innen transportieren können. Vorbestellungen gibt es bereits von mehreren Airlines, darunter United, American und Japan Airlines. Der kommerzielle Betrieb soll 2029 beginnen.