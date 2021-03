Was passiert, wenn das Internet für längere Zeit ausfällt

Ausfallsicher konzipiert

Grundsätzlich ist das Internet dezentral und ausfallsicher konzipiert: Wenn ein Knoten in der Netzstruktur wegfällt, können die Informationen über andere Knoten übertragen werden. Dem Experten zufolge gibt es aber auch einige wenige neuralgische Punkte. Bringen Angreifer diese zum Erliegen, wäre das Internet großflächig betroffen. „Das ist aber keine einfache Sache.“

Möglich ist es aber. In Estland kam es 2007 zu massiven Cyberattacken, unter anderem auf Behörden. Das öffentliche Leben war dadurch stark eingeschränkt. In Sierra Leone gab es 2018 ebenfalls einen massiven Ausfall, auch andere Länder an der westafrikanischen Küste waren betroffen. Hier wurde ein Unterseekabel beschädigt. Software- und Hardwareprobleme sind je nach Ausmaß aber relativ rasch zu beheben. Wenn es hingegen zu einem längeren Stromausfall käme, der in Folge auch das Internet lahmlegen würde, hätten wir schwerwiegendere Probleme, meint der Experte.