Amazon Web Services: Ausfall legt weite Teile des Internets lahm

Am Mittwochabend waren zahlreiche beliebte Webseiten und Dienste nicht erreichbar. Grund waren Probleme beim Cloud-Dienstleister Amazon Web Services (AWS), wie The Verge berichtet. Betroffen war in erster Linie die Region Nordamerika, wie aus dem offiziellen Status-Dashboard hervorging.

AWS ist einer der Marktführer bei Web-Infrastruktur für Unternehmen zu den Kunden zählen die zahlreiche große Firmen. Von Problemen bei ihren Diensten berichteten am Mittwochabend unter anderem Adobe, 1Password, Flickr, Pocket oder die Washington Post.