Amazon Web Services eröffnet Büro in Wien

Große Nachfrage in Österreich

Nun hat die Amazon-Tochter auch ein Büro am Wiener Kohlmarkt eröffnet. "Um die wachsende Kundennachfrage direkt vor Ort bedienen zu können", wie Jochen Walter, Österreich-Chef bei Amazon Web Services am Mittwoch vor Journalisten sagte. Wie viele Mitarbeiter in Wien künftig beschäftigt werden, will das Unternehmen nicht verraten.

AWS sei gerade dabei, lokale Teams vor Ort aufzubauen. Unter anderem können dadurch so genannte Solution Architects die AWS-Kunden beim Design von Lösungen beraten. Auch lokale Events, Meet-ups, Schulungen und Trainings werden von der Amazon-Tochterfirma in Österreich angeboten.

Auch Start-ups und KMU im Fokus

Amazon Web Services richte sich nicht nur an Großkunden, so Walter. Zunehmend stehen bei AWS auch kleinere und mittlere Unternehmen im Fokus. Etwa mit dem Angebot "Amazon Lightsail" geht der Konzern in direkte Konkurrenz mit kleineren, regionalen Web-Hostern. Auch mit den österreichischen Unternehmen A1 und Fabasoft konkurriert AWS zunehmend.

Das "AWS Activate Program" richtet sich beispielsweise speziell an Start-ups. Dabei erhalten junge Unternehmer sogenannte AWS-Credits im Gegenwert von bis zu 100.000 Dollar mit denen sie AWS-Dienste dann kostenlos nutzen können.