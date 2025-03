Künstliches Blut soll Medizin revolutionieren

Im Körper eines durchschnittlichen, 70 Kilogramm schweren Erwachsenen fließen 5 bis 6 Liter Blut. Bei Männern ist es prozentual etwas mehr als bei Frauen, unter anderem wegen des durchschnittlich höheren Muskelanteils. Die rot gefärbte Flüssigkeit ist für uns lebenswichtig – verlieren wir zu viel davon, sind wir derzeit auf andere Menschen angewiesen, die uns ihres überlassen.

Blutspender werden deshalb stets gesucht – und es gibt zu wenige von ihnen. Bereits seit geraumer Zeit hofft die Forschung deshalb, dass sie künstliche Alternativen dafür findet. Obwohl bereits seit Jahrzehnten daran geforscht wird, konnte bisher niemand taugliches Blut künstlich herstellen. In jüngster Zeit sind aber Durchbrüche gelungen, die künstliches Blut in greifbare Nähe rücken.

Scheibchen für den Sauerstofftransport

Bei Bluttransfusionen wird in der Regel aufbereitetes Blut verabreicht. Meistens handelt es sich dabei um sogenanntes „Erythrozytenkonzentrat“. Dieses wird derzeit aus Blutspenden gewonnen. Der Name kommt von den roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Weil sie im Körper Sauerstoff transportieren, spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von künstlichem Blut. Unter dem Mikroskop betrachtet sind das kleine rötliche Scheibchen mit Dellen in der Mitte. In der Sekunde entstehen in unserem Körper 2 Millionen davon.

Bereits in den 1960er-Jahren versuchten Forscher, den Sauerstofftransport der roten Blutkörperchen mit sogenannten Perfluorcarbonen (PCBs) zu ersetzen, die Sauerstoff binden und transportieren können. Andere Forscher versuchten es später mit freiem Hämoglobin. Der rote Blutfarbstoff hat sich jedoch in der verabreichten Form als äußerst tödlich erwiesen.