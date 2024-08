Titanherz hielt Mann erstmals für Tage am Leben

Das US-Medizintechnikunternehmen Bivacor hat ein künstliches Herz konstruiert, das nun erstmals einem Menschen implantiert wurde. Das Gerät, das äußerlich wie eine relativ gewöhnliche Pumpe aussieht, wurde einem 58-jährigen Mann in Houston, Texas, eingepflanzt, der an einem schweren Herzversagen litt. Das "Total Artificial Heart" (TAH) konnte ihn 8 Tage lang am Leben erhalten. Dann erhielt er ein Spenderherz, welches das künstliche Organ wieder ersetzte.

