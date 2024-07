Wiener Forscher sind auf der Suche nach der idealen Herzklappe

Neue Methoden und Techniken sollen Schlüsselloch-Operationen am Herzen sicherer und nachhaltiger machen.

„Das bedeutet nicht, dass alle davon eine Herzklappenoperation benötigen“, sagt Martin Andreas , Herzchirurg an der Medizinischen Universität Wien zur futurezone: „Aber je älter man wird, desto höher ist das Risiko, dass man deshalb einmal eine Operation braucht. Der Bedarf ist also groß.“

Martin Andreas ist auch Professor an der Universitätsklinik für Herzchirurgie der MedUni Wien.

Andreas entwickelt daher am Christian Doppler Labor für Mikroinvasive Herzchirurgie - zusammen mit dem Industriepartner LSI Solutions aus den USA - neue Techniken und Werkzeuge, mit denen Herzklappenoperationen in Zukunft sicherer gestaltet werden können.

In Wien wird daher an einer Herzklappe aus körpereigenem Gewebe geforscht. „Wir versuchen aus der Herzhaut durch eine spezielle Technik eine Klappe zu etablieren. Während der Operation wird das eigene Gewebe, noch auf dem Operationstisch, zur Klappe gebaut“, sagt der Experte: „Da wir lebendes, körpereigenes Gewebe verwenden, gehen wir davon aus, dass das länger hält.“

Eine Alternative wären Metallklappen . „Da hat sich seit den 80er-Jahren eigentlich nicht mehr viel getan, die sind mehr oder weniger technisch ausgereizt“, sagt der Chirurg. Der Nachteil bei solchen mechanischen Klappen ist laut Andreas, dass man das Blut verdünnen muss, damit sich keine Blutgerinnsel bilden – eine Abwehrreaktion des Körpers auf das Metall. „Das ist für viele Patienten ein großes Thema – zum Beispiel bei Kinderwunsch, Risikosportarten oder Berufen, wo Blutungen auftreten können“, so Andreas.

Mit 2 speziell entwickelten Werkzeugen – eines vereinigt Nadelhalter und Faden, das zweite fixiert den Faden mit einem Clip und schneidet ihn dann ab – können schon jetzt Herzklappenoperationen über eine schmale Öffnung durchgeführt werden. Durch die Instrumente spart man wertvolle Zeit und hat bei jeder Operation ein einheitlich gutes Ergebnis.

Nur ein kleiner Schnitt

Die auch als Schlüsselloch-Operation bekannte OP wird durch einen etwa 4 Zentimeter langen Schnitt zwischen den Rippen durchgeführt. Mit einer Kamerasonde können die Chirurgen ihre Arbeit im Körper auf einem Bildschirm verfolgen. In Zukunft soll es auch möglich sein, dass Chirurgen eine Augmented-Reality-Brille tragen, die ihnen gewisse anatomische Daten direkt im Sichtfeld einblendet. Auch daran wird im Christian Doppler Labor gearbeitet.

So eine mikroinvasive Operation hat mehrere Vorteile: Zunächst müssen keine Rippen und kein Brustbein durchtrennt werden, was der Heilung zugutekommt. Die Beweglichkeit nach der Operation ist nicht eingeschränkt und man kann schneller wieder nach Hause. Außerdem entstehen bei einem solchen Eingriff kleinere Narben. Künftig sollen auch Bypass-Operationen ohne Öffnung der Brust möglich sein - in Österreich hat sich diese Methode noch nicht als Standard durchgesetzt.