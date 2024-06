Neue Technologie aus Innsbruck soll Herzmuskelzellen heilen

Forscher der Universitätsklinik für Herzchirurgie an der Medizinischen Universität Innsbruck haben ein handliches Gerät entwickelt, das Herzmuskelzellen regenerieren kann.

Insgesamt 63 Forscher und Forscherinnen haben an der langjährigen Studie mitgearbeitet. Das Ergebnis war ein Stoßwellengerät, das bei einer Bypass-Operation am offenen Herzen eingesetzt wird. "Erstmals ist es damit möglich, den Herzmuskel substantiell und anhaltend zu verbessern“, sagt Michael Grimm, Direktor der Uni-Klinik für Herzchirurgie, in einem Statement.

