Medizinische Bildgebung: Wie ihre Bewertung durch KI verbessert wird

CT, MRT, PET: Damit KI solche Aufnahmen auswerten kann, fehlt es vielfach an gut kommentierten Datenbeständen. Ein neuer Ansatz soll helfen.

Eine zweite Meinung: Das wird in der Medizin bei vielen Fragen immer mehr zum Standard. Forscher*innen der Monash Unversity in Melbourne, Australien, haben jetzt auch für Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Beurteilung medizinischer Bilder ein Verfahren entwickelt, das den Prozess des Einholens einer zweiten Meinung nachahmen kann.

Zu wenig gut kommentierte Bilder

Das Grundproblem: Es gibt nur eine begrenzte Menge von medizinischen Bildern bzw. Bilddatensätzen (z. B. Röntgen, CT, MRT, PET), die ausreichend mit fachlichen medizinischen Kommentaren von Ärzt*innen versehen sind - denn das ist zeitaufwändig und erfordert auch viel Fachwissen. Himashi Peiris von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und IT entwickelte deshalb ein KI-System mit einer doppelten Sichtweise ("dual view"):