Gewässer statt Luft: Neuartige Wärmepumpe für kleine Häuser

In Schottland wird derzeit an einer neuartigen Wärmepumpe geforscht. Das System macht sich Wärmeenergie, die in Gewässern gespeichert ist, zunutze. Verwendet werden kann sie am Meer, bei Flüssen, Seen, Teichen oder sogar mit Grubenwasser, wie der Guardian berichtet.

Hinter der Entwicklung der Water Source Heat Pump (WSHP) steht SeaWarm, ein Spin-Off der Universität von Edinburgh. Das Prinzip ist simpel: Die Wärme der Gewässer wird von der Wärmeträgerflüssigkeit Glykol aufgenommen und dann in der Wärmepumpe komprimiert. Dadurch wird es heiß genug, um Wasser zu erhitzen, das dann für Heizkörper oder als Warmwasserversorgung genutzt werden kann.