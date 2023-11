Neuartige Wärmepumpe könnte Klimaanlagen revolutionieren

Klimaanlagen und Kühlschränke gehören zur unverzichtbaren Grundausstattung des modernen Lebens. Darin kommen allerdings Gase zum Einsatz, welche die Umwelt schädigen können.

Wissenschaftler*innen haben nun eine neuartige Wärmepumpe erfunden, die im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten keine schädlichen Kältemittel wie Fluorkohlenwasserstoffe oder Ammoniak benötigt. Statt den problematischen Gasen verwendet die Pumpe sogenannte elektrische Felder und eine spezielle Keramikform.

Alte Techniken neu kombiniert

Dafür kombinierten die Wissenschaftler*innen eine Reihe von bestehenden Techniken, erklärt der Materialwissenschaftler Neil Mathur gegenüber Nature. Das neuartige Keramikgefäß, das ist der Pumpe zum Einsatz kommt, wurde von Wissenschaftler*innen am Luxembourg Institute of Science and Technology entwickelt. Es macht sich den sogenannten elektrokalorischen Effekt zunutze. Dieser bewirkt, dass sich die Temperatur eines Materials durch elektrische Felder verändert.