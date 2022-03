Wie Wien Energie Abwasser zum Heizen einsetzt

Konkret hat Wien Energie systematisch analysiert, wie man Abwärme aus Kläranlagen, Kraftwerken, Fabriken oder Rechenzentren nutzen kann, um diese ins Fernwärmenetz einzuspeisen. „Wir haben uns angesehen, wo es Abwärmequellen in der Stadt gibt, ob diese ganzjährig verfügbar sind und es dort Platz gibt, Anlagen aufzustellen“, erzählt Rezania. „Dazu haben wir den gesamten Gewerbe- und Industriebereich durchforstet. Überall, wo es einen hohen Energieverbrauch gibt, ist das eine Indiz für eine hohe verfügbare Abwärme“, so der Experte.

Eines dieser lokal angesiedelten Wiener Projekte, bei dem bald Abwärme genutzt wird, ist die Therme Wien in Oberlaa . Dort wird aus altem Badewasser Wärme fürs Wohnzimmer. Das 30 Grad warme Thermal-Abwasser wird dabei von 2 Wärmepumpen umgewandelt und weiter erhitzt, bevor es über das Fernwärmenetz an Wiener Haushalte weitertransportiert wird. Die Anlage ist die jüngste, die neu dazu gekommen ist, und geht in wenigen Wochen in Betrieb. Über diesen Weg werden 1.900 Haushalte direkt in Oberlaa versorgt.

Manner-Fabrik und Müllverbrennung

So wird auch die Abwärme des Waffelbackofens in der Manner-Fabrik in Hernals dazu genutzt, um 600 Haushalte mit Heizung und Warmwasser zu versorgen. Wärme für rund 214.000 Haushalte und Strom für 95.000 Haushalte kommt hingegen direkt aus der Müllverbrennung, also aus dem Müll, den die Wiener selbst produzieren. Vier Anlagen, Spittelau, Flötzersteig, Pfaffenau und Simmeringer Haide, stehen hierfür zur Verfügung. In der Müllverbrennungsanlage Spittelau steckt etwa ein „technisch kompliziertes System“, das künftig dazu dienen soll, die Kondensationswärme des Rauchgasreinigungssystems nutzbar zu machen. So solle eine Leistungssteigerung erreicht werden, erzählt Rezania.

Kläranlage ist größtes Projekt

„Jedes Projekt hat seine Eigenheiten und alle sind gleichermaßen wichtig. Wir sind dabei, ganz unterschiedliche Quellen zu erschließen“, sagt Rezania. Das größte Projekt, das von Wien Energie umgesetzt wird, entsteht derzeit in Simmering. Dort wird das gereinigte Abwasser der Kläranlage zur Wärmeerzeugung genutzt. „Wir haben uns Beispiele aus Skandinavien angesehen, wo Abwasser aus Kläranlagen genutzt wurde. Dann sind wir draufgekommen, dass in Wien sehr sauberes und warmes Abwasser im Umfang von mindestens 4.000 Liter pro Sekunde in den Donaukanal gespült wird. Das ist eine irre große Menge“, sagt Rezania.



In der Nähe der Kläranlage gibt es außerdem ein Wasserkraftwerk. „Von dort beziehen wir den Strom direkt aus dem Wasserkraftwerk Freudenau“, sagt Rezania. Ab 2023 versorgt die Großwärmepumpe bei der Kläranlage bis zu 56.000 Haushalte – ab 2027 sogar bis zu 110.000 Haushalte mit Wärme aus dem Abwasser.