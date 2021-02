Wie die UNO City den Wienern einheizt

Im Rahmen eines neuen Kooperationsprojekts von Wien Energie und dem Vienna International Center wird Wärme dort erzeugt, wo sie zuvor einfach verpufft ist. Möglich wird das durch die Belüftung der UNO City im 22. Wiener Gemeindebezirk, Donaustadt.

Die Klimaanlage sorgt in den Büroräumen für 5.000 Mitarbeiter für angenehme Temperaturen, dabei entsteht gleichzeitig Abwärme. Durch eine neue Energierecycling-Anlage der Wien Energie wird diese Wärme nun wiederverwendet. Sie wird in das Fernwärmenetz eingespeist und heizt so ab sofort 2.400 Haushalte in der Umgebung - völlig klimaneutral, wie der Energieanbieter betont. Am Freitag wurde die Anlage eröffnet.

Funktionsweise

Abtransportiert wird die Wärme aus den Bürogebäuden in Form von erwärmtem Kühlwasser. Bislang wurde jenes in einem Kühlturm auf niedrige Temperatur gebracht und wieder rückgeführt. Die Wärme wurde dabei an die Umgebungsluft abgegeben.

Mithilfe der neuen Anlage wird das 32 Grad Celsius warme Kühlwasser durch 3 Wärmepumpen geleitet und in Fernwärme mit 85 Grad Celsius umgewandelt. Das gekühlte Wasser geht anschließend wieder zurück in die Kältemaschinen. Laut Wien Energie können so 18.000 Megawattstunden Fernwärme jährlich erzeugt werden.