Was die Energieleitstelle in Wien an den Feiertagen leistet

Es sieht ein wenig aus wie bei „Raumschiff Enterprise“: In einem Rundcockpit sitzen die Mitarbeiter der neu errichteten Energieleitstelle in Wien Erdberg, um von dort aus das gesamte Wärmenetz Wiens mit mehr als 410.000 Haushalten zu managen. Das Team „Strom und Gas“ sowie das Team „Lastverteiler Fernwärme und Wasserkraft“ können sich durch eine Glaswand sehen und sich bei Bedarf jederzeit absprechen. Auf den Bildschirmen werden die wichtigsten Messwerte aus dem Netz dargestellt, von den Temperaturen über den Druck bis hin zu den Aggregatszuständen der Kraftwerke, die gerade in Betrieb sind.

Gerald Wurstinger leitet seit mehr als 10 Jahren das Team „Lastverteiler Fernwärme und Wasserkraft“, das bis vor kurzem noch am Standort Spittelau beheimatet war. Für den Umzug von Spittelau nach Erdberg habe es viele Gründe gegeben, sagt Wurstinger im Gespräch mit der futurezone. „Einerseits ging es um die organisatorische Zusammenführung der beiden Teams, sowie um die Ergonomie der Arbeitsplätze. Am neuen Standort haben wir optimale Arbeitsverhältnisse, was Akustik und Licht betrifft. Und die neue Kommandozentrale ist am höchsten Stand der Technik“, so der Teamleiter. Die Energieleitstelle von Wien Energie gehört damit zu den modernsten Warten Europas.