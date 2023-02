Wie Wien Energie aus Abwasser Fernwärme erzeugt

Wertvolle Wärmenergie wird von Wiener Haushalten täglich den Abfluss runtergespült. Das will Wien Energie in Zukunft für sich nutzen. Ab Ende 2023 werden Großwärmepumpen die Wärme aus dem Klärwasser in Energie für die Fernwärme umwandeln.

So funktioniert die Großwärmepumpe in Simmering.

Der Vollausbau der Großwärmepumpe an der ebswien Kläranlage ist für 2027 geplant. Dann sollen mit 110 Megawatt doppelt so viele Haushalte (112.000) versorgt werden und 3 weitere Pumpen hinzukommen. Wien Energie investiert rund 70 Millionen Euro in das Großprojekt.

Dabei gibt es bereits einige Großwärmepumpen in Wien. Die Abwärme aus den Klimaanlagen der UNO-City versorgt dank Wärmepumpen etwa 2.400 Haushalte, die Abwärme des Rechenzentrums von InterXion heizt teilweise die anliegende Klinik Floridsdorf. Eine weitere Anlage bei der Therme Wien beliefert rund 1.900 Haushalte mit warmem Wasser und im Kraftwerk Wien Simmering ging bereits 2019 eine Großwärmepumpe in Betrieb. Sie liefert genug Warmwasser für 25.000 Haushalte .

Wien in Mitteleuropa Vorreiter

Mit dem Betrieb der Wärmepumpen am Klärwerk Simmering steigt der Anteil der grünen Energie im Fernwärmenetz mit einem Schlag um 13 Prozent. Wien kann man dabei in Sachen Großwärmepumpen getrost als Vorreiter bezeichnen. Die Anlage im Kraftwerk Simmering war bei ihrem Bau die größte in Mitteleuropa, die Großwärmepumpenanlage bei der Wiener Hauptkläranlage soll sie Ende 2023 ablösen.

“Es gibt in Europa nur wenige Wärmepumpenanlagen, die größer sind, etwa in Norwegen oder Schweden”, verrät Segalla. Laut Report des Netzwerks Euroheat & Power aus dem Jahr 2022 werden in Österreich knapp 110 Megawatt durch Wärmepumpen in Fernheiznetzwerke eingespeist. Die Wärmepumpe in Simmering steuert noch einmal 55 Megawatt bei. Damit liegt Österreich zwar hinter Schweden, Norwegen, Finnland oder Dänemark, aber noch vor Italien, Deutschland oder Tschechien.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Wien Energie.