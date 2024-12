Riesige Flow-Akkus kommen in der Praxis an

Mit Vanadium-Redox-Flow-Batterien wird der Energieüberschuss von Wind- und Solarkraft gespeichert und so das Stromnetz stabilisiert.

Eine neue Anlage wurde im April 2022 in Japan eröffnet. Ihr ging eine Versuchsanlage voraus, die seit 2019 im kommeriziellen Betrieb ist. Diese befindet sich etwa 50 km entfernt von Sapporo , der Hauptstadt der japanischen Insel Hokkaido . Betrieben wird sie vom Hokkaido Electric Power Network ( HEPCO ).

Als mögliche Alternative gelten Vanadium-Redox-Flow-Batterien . Dass diese reif für den Einsatz sind, beweist eine Anlage in Japan, berichtet die Washington Post .

Die übliche Akkutechnologie Lithium-Ionen kann dafür genutzt werden. Tesla baut etwa solche gewaltigen Stromspeicher, um die Spitzenlast in Stromnetzen auszugleichen. Herausforderungen dabei sind der Wartungsaufwand bei Lithium-Ionen-Akkus und die Brandgefahr .

Um die Energie von Wind und Sonne optimal zu nutzen, werden Speicher benötigt. Denn in der Nacht scheint die Sonne nicht und bei Flaute drehen sich keine Windräder. Also muss man die Überproduktion an Energie, die nicht sofort verbraucht wird, für solche Zeiten in Batterien lagern.

Zum Laden der Batterien wird die überschüssige Energie von Windkraft genutzt, um die Pumpen zu betreiben. Die Elektronen wandern durch Hilfe der Membran von der positiven zur negativen Seite, wodurch ein Ungleichgewicht entsteht. Die Elektronen wollen wieder die Balance herstellen. Wird die gespeicherte Energie benötigt, wird die Flüssigkeit wieder durch die Zellen gepumpt. Der Elektronen-Austausch findet in die andere Richtung statt. Die chemisch gespeicherte Energie wird dabei freigesetzt und in elektrische Energie umgewandelt.

Laut Sumitomo Electric, die die Anlage für HEPCO errichtet haben, entsprechen die Kapazitäten dieser Anlagen in etwa denen von großen Lithium-Ionen-Akkus. Die Flow-Akkus seien aber leichter skalierbar. Solange die Kapazität der Batteriezellen nicht ausgeschöpft ist, kann man einfach größere Tanks nutzen. Das Ziel ist, dass solche Anlagen künftig Energie für 8 bis 10 Stunden liefern – also lange genug, bis die Sonne wieder auf Solarzellen scheint.

Flow-Batterien im Container

Die Skalierbarkeit geht auch in die andere Richtung. Sumitomo baut kleine Varianten der Flow-Batterien, die in übliche Schiffscontainer (ca. 6 x 2,5 x 2,5 m) passen. Diese kommen in Hokkaido bei Häusern, Unternehmen und Stromkraftwerken zum Einsatz. Dadurch wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass HEPCO 15 weitere Windfarmen rund um Hokkaido errichten konnte.

Genau die wie große Anlage helfen die Flow-Batterien in den Containern dabei, Lastspitzen auszugleichen und stabilisieren so das Stromnetz. Aktuell scheint das zu funktionieren: Die Insel bekommt etwa ein Fünftel seiner Energie durch Wind und Sonne, hat keine Blackouts und fast keinen Energieüberschuss, der verloren geht. Sumitomo hat auch schon Flow-Batterien in Taiwan, Belgien, Australien, Marokko und Kalifornien errichtet.