US Navy und Marines testen Riesenakku aus Österreich

Das Ziel ist transportable Langzeitspeicher für Strom zu finden. Solche Riesenakkus sollen etwa im Format von Schiffscontainern an Orte gebracht werden, an denen sie gerade benötigt werden. Dazu gehören Krisengebiete , wenn nach Naturkatastrophen etwa das Stromnetz zusammengebrochen ist. Die Akkus sollen aber auch militärisch eingesetzt werden, etwa um Energie für Außenposten, Basen oder direkt am Schlachtfeld zur Verfügung zu stellen.

Akkus für die Navy, Air Force und Marines

Cellcube wird ein skalierbares System im Megawatt-Bereich samt integrierter Software-Lösung bereitstellen. Getestet wird das System von der US Navy und den Marines. Das Ziel ist den Energiehaushalt in einem Stützpunkt zu managen und auszubalancieren.

Dannar wird 4 Systeme für mobile Stromspeicher liefern. Ein System geht an die Air Force, 3 an die Navy und Marines. Damit sollen elektrische Vertikalstart-Fahrzeuge (eVTOL) am Landeplatz geladen werden.

Redflow wird seine Zink-Brom-Redox-Flow-Batterie an die US Air Force liefern. Die Batterie soll sich an einem Standort in ein Microgrid integrieren, Solarenergie speichern und Spitzenlasten ausgleichen.