Chinas Batterie-Fabriken könnten Super-Akkus für Waffen bauen

China ist ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Lithium-Batterie-Fabriken zu bauen, um Hochenergiewaffen herzustellen. Einer Studie der Naval University of Engineering zufolge hat China sogar die leistungsstärkste Batterie entwickelt, die für Hochenergiewaffen geeignet sein soll. Die Akkus wurden laut den Wissenschaftler*innen so entworfen, dass sie in heute üblichen Fertigungslinien in gewöhnlichen Fabriken gebaut werden könnten.

Die an einer chinesischen Universität entwickelte „40165“-Batterie könnte die erste weltweit sein, die Energie so schnell freisetzt wie ein Superkondensator. Die Batterie basiert auf einem revolutionären Design und verfügt über eine bisher für unmöglich gehaltene Leistungsdichte.

Die Uni in Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan landete auch auf der Verbotsliste der USA, was bedeutet, dass für die Entwicklung keine Ausrüstung aus den USA verwendet werden durfte.

Rasche Entladung und Aufladung möglich

Das Besondere: Die meisten im Handel erhältlichen Lithium-Batterien haben eine begrenzte Ausgangsleistung und benötigen mindestens eine Stunde, um ihre gesamte gespeicherte Energie zu entladen, wodurch ihre Anwendungen beschränkt sind. Die chinesischen Forscher*innen sagten jedoch, dass der 40165-Akku seine gesamte Energie in 12 bis 36 Sekunden freisetzen kann, wobei eine vollständige Aufladung nur 3 Minuten dauern soll.

Laut den Forscher*innen soll die Batterie für folgende Waffen eingesetzt werden können: hochenergetische elektromagnetische Waffen, Unterschallwaffen, elektromagnetische Trägerraketen, Laserwaffen und aktive Phased-Array-Radargeräte. China baut außerdem weitere futuristische Waffen wie etwa ein Kriegsschiffradar, das in der Lage ist, eine Rakete in einer Entfernung von mehr als 4.500 km zu erkennen.

E-Auto-Boom spielte entscheidende Rolle

Dieser Durchbruch bei der Batterie konnte allerdings nur erreicht werden, weil die E-Auto-Entwicklung in China so am Boomen ist und durch die Entwicklung der Batterien für Autos auch jene für Hochenergiewaffen vorangetrieben worden sei, heißt es in einem Bericht der South China Morning Post. China hat diesbezüglich sogar Japan überholt und ist zum weltweit größten Autoexporteur geworden.

Schon im 2. Weltkrieg war der Automarkt sehr wichtig für den Erfolg im Krieg. Damals stellten viele Autofabriken vollständig auf die Produktion von Militärequipment wie Cadillac-Panzer oder Flugzeugmotoren um. In China hat man das bereits erkannt. Forscher*innen, die sich mit Militärtechnologie befassen, gehen davon aus, dass die Fahrzeugtechnologie bereits jetzt wieder einen großen Einfluss auf die Entwicklung erfolgreicher Militärtechnologie haben wird.