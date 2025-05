Führungswechsel beim österreichischen Mobilfunker A1

Bei A1 Österreich wird der Vorstand in großen Teilen neu besetzt. Ab 1. September wird Jiří Dvorjančanský neuer CEO und Vorstandsvorsitzender. Marcus Grausam verlängere seinen Vorstandsvertrag nicht und verlasse das Unternehmen nach 27 Jahren auf eigenen Wunsch, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens am Mittwochabend. Die Bestellung zum CEO von A1 Österreich erfolgte im Aufsichtsrat einstimmig.

➤ Mehr lesen: A1, Amazon, Apple: So haben sich die Logos von Tech-Firmen verändert