iPhone 17 vs 16 vs 15 vs 14 vs 13 vs 12: Welches Gerät ist schneller?
Den ultimativen Speed-Vergleich zwischen 6 iPhone-Generationen verspricht der YouTube-Kanal PhoneBuff - und enttäuscht nicht. Doch wie viel besser ist das iPhone 17 gegenüber dem iPhone 12? Und wo liegen die Modelle dazwischen?
Roboterarm bedient iPhones
Damit der Test fair ist, nutzt PhoneBuff einen Roboterarm, mit dem Apps und Schaltflächen nach einem bestimmten Muster geöffnet und geschlossen werden. Und auch wenn diese Tests nicht unbedingt wissenschaftlich sind, ist es interessant zu sehen, wie sich die einzelnen Geräte gegeneinander schlagen.
Während Aufgaben wie Bildaufnahme und -verarbeitung vom iPhone 17 Pro Max deutlich schneller bewältigt werden als von älteren Modellen, ist der Unterschied beim Laden von Apps und Spielen nicht so gravierend. Das iPhone 13 Pro Max überrascht etwa, weil es sich recht gut gegen neuere Modelle behaupten kann.
Lohnt sich das Upgrade?
Was der Test deutlich zeigt: Bei alltäglichen Aufgaben macht der Leistungsunterschied zwischen den einzelnen iPhone-Modellen nicht viel aus. Nur wer regelmäßig rechenintensive Funktionen nutzt, spart mit dem neuesten iPhone 17 Pro Max einige Minuten Lebenszeit.
