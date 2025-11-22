iPhone 17 vs 16 vs 15 vs 14 vs 13 vs 12: Welches Gerät ist schneller?

Den ultimativen Speed-Vergleich zwischen 6 iPhone-Generationen verspricht der YouTube-Kanal PhoneBuff - und enttäuscht nicht. Doch wie viel besser ist das iPhone 17 gegenüber dem iPhone 12? Und wo liegen die Modelle dazwischen?

Roboterarm bedient iPhones

Damit der Test fair ist, nutzt PhoneBuff einen Roboterarm, mit dem Apps und Schaltflächen nach einem bestimmten Muster geöffnet und geschlossen werden. Und auch wenn diese Tests nicht unbedingt wissenschaftlich sind, ist es interessant zu sehen, wie sich die einzelnen Geräte gegeneinander schlagen.