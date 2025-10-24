Apple könnte planen, das iPhone 19 zu streichen
Heuer erschien das iPhone 17, für 2026 wird das iPhone 18 erwartet. Und 2027 folgt dann…das iPhone 20. Genau das könnte Apple planen, zumindest spekulieren das die Marktforscher von Omdia.
Demnach könnte sich das Unternehmen entscheiden, das iPhone 19 auszulassen, um 2027 das 20-jährige Jubiläum des iPhones mit dem iPhone 20 zu begehen. Davon berichtet ET News.
Auch wenn es sich bei dieser Voraussage mehr um Spekulation als konkrete Hinweise auf diesen Plan handelt, könnte an der Vermutung etwas dran sein. Nicht zuletzt aufgrund eines sehr ähnlichen Präzedenzfalls: Es gab nie ein iPhone 9. Apple sprang direkt auf iPhone X, römisch für 10. Anlass war in diesem Fall das 10-jährige Jubiläum 2017.
iOS-Umbenennung
Apple hat bereits dem iPhone-Betriebssystem iOS ein neues Namensschema verpasst. Dieses ist nun nach dem Folgejahr des Erscheinungsjahres benannt. Das aktuelle wurde 2025 veröffentlicht und trägt die Bezeichnung iOS 26.
Andere Apple-Geräte, wie iPads oder Macs, verzichten komplett auf ein Nummernschema. Das aktuelle iPad Pro wird etwa nur als iPad Pro verkauft.
9to5mac merkt im Kontext der Diskussion an, dass das Nummernschema ab einem gewissen Punkt fallen gelassen werden müsste: iPhone 53 würde beispielsweise einfach seltsam wirken. Ob oder wann sich Apple von den Zahlen tatsächlich verabschiedet, ist derzeit nur Spekulation.
