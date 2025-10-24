Apple könnte planen, das iPhone 19 zu streichen

Heuer erschien das iPhone 17, für 2026 wird das iPhone 18 erwartet. Und 2027 folgt dann…das iPhone 20. Genau das könnte Apple planen, zumindest spekulieren das die Marktforscher von Omdia.

Demnach könnte sich das Unternehmen entscheiden, das iPhone 19 auszulassen, um 2027 das 20-jährige Jubiläum des iPhones mit dem iPhone 20 zu begehen. Davon berichtet ET News.

➤ Mehr lesen: iPhone 18: Diese 6 Neuerungen werden erwartet

Auch wenn es sich bei dieser Voraussage mehr um Spekulation als konkrete Hinweise auf diesen Plan handelt, könnte an der Vermutung etwas dran sein. Nicht zuletzt aufgrund eines sehr ähnlichen Präzedenzfalls: Es gab nie ein iPhone 9. Apple sprang direkt auf iPhone X, römisch für 10. Anlass war in diesem Fall das 10-jährige Jubiläum 2017.

➤ Mehr lesen: iPhone 17 im Test: Warum das Standardmodell der beste Deal ist