Apple lässt iPhone-Nutzer das Liquid-Glass-Design abdrehen

Apple kommt der Kritik entgegen und bringt eine neue Darstellungsmöglichkeit auf iPhones und iPads.

Apple hat mit dem Liquid-Glass-Design all seinen Geräten einen neuen Look verpasst. Doch gerade auf dem iPhone und dem iPad kommt das neue User-Interface nicht bei allen gut an. Der Hauptkritikpunkt ist, dass die Lesbarkeit unter den zahlreichen halbtransparenten Schaltflächen leidet. Dem kommt Apple nun entgegen und hat eine Einstellungsmöglichkeit eingeführt. Erstmals aufgetaucht ist das Menü "Liquid Glass" in der Beta 4 von iOS 26.1. Zu finden ist der Eintrag in den "Einstellungen" unter "Anzeige & Helligkeit". Dort hat man nun die Wahl zwischen "Transparent" und "Eingefärbt".

Das Liquid-Glass-Design in iOS 26 kann abgedreht werden. © Florian Christof

Unterschied zum Teil nur marginal Entscheidet man sich für "Transparent", dann bleibt das Liquid-Glass-Design, so wie es bereits bislang war. Das ist übrigens auch die Standardeinstellung. Wählt man "Eingefärbt", dann wird die Transparenz reduziert. Das soll die Lesbarkeit erhöhen und für weniger unruhige Schaltflächen sorgen. Wie ein erster futurezone-Test gezeigt hat, fällt der Unterschied zwischen "Transparent" und "Eingefärbt" in zahlreichen Situationen marginal aus. Am deutlichsten zu sehen ist der Unterschied am Sperrbildschirm bei der Darstellung der Notifications.

iOS 26 Liquid Glass: "Transparent" (links) und "Eingefärbt" (rechts) © Florian Christof

Transparenz lässt sich auch komplett abdrehen Nicht zu verwechseln ist die neue "Liquid Glass"-Auswahl aber mit den Möglichkeiten "Transparenz reduzieren" und "Kontrast erhöhen". Bei diesen Einstellungen handelt es sich um Bedienungshilfen, die dem durchsichtigen Design komplett die Transparenz nehmen. Es bleibt aber ohnehin abzuwarten, wie viel vom neuen Auswahlmenü übrigbleibt. Die Einstellungsmöglichkeit befindet sich in einer Beta-Version. Es ist durchaus vorstellbar, dass bis zum offiziellen Release von iOS 26.1 noch an der Darstellung gefeilt wird.

