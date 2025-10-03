iOS 26: So schaltet man am iPhone das neue Liquid-Glass-Design ab
Nachdem Apple den Look seiner Betriebssysteme auf die "Liquid Glass"-Designsprache umgestellt hat, herrscht Uneinigkeit. Manche finden die neue Optik schön und wegweisend, andere können mit dem neuen Erscheinungsbild nicht viel anfangen.
Am Anfang tat ich mich auch schwer mit dem neuen iOS 26, mittlerweile habe ich mich aber daran gewöhnt und finde die halbtransparenten Elemente mit den glänzenden 3D-Effekten schon wieder schön.
Transparenz reduzieren
Wer sich jedoch nicht daran gewöhnen kann oder will, sollte einen Blick in die Einstellungen werfen. Dort ist es nämlich möglich, die Transparenz zu reduzieren. Aktiviert man dieses Feature, ändert sich der Look, sodass sich die Menüs, Notifications und all die anderen Elemente nicht mehr überlagern.
Das Erscheinungsbild wird dadurch zwar ruhiger und auch die Lesbarkeit profitiert davon, schöner wird es durch die reduzierte Transparenz aber nicht. Hier ein paar Screenshots zum Vergleich zum Durchblättern:
© Bild: Florian Christof
iOS 26 im Liquid-Glass-Design (links) und mit reduzierter Transparenz (rechts)
© Bild: Florian Christof
iOS 26 im Liquid-Glass-Design (links) und mit reduzierter Transparenz (rechts)
© Bild: Florian Christof
iOS 26 im Liquid-Glass-Design (links) und mit reduzierter Transparenz (rechts)
© Bild: Florian Christof
iOS 26 im Liquid-Glass-Design (links) und mit reduzierter Transparenz (rechts)
So reduziert man die Transparenz
- "Einstellungen" öffnen
- Auf "Bedienungshilfen" gehen
- Den Unterpunkt "Anzeige & Textgröße" wählen
- Den Schalter bei "Transparenz reduzieren" umlegen.
Die Transparenz kann übrigens auch auf anderen Apple-Geräten reduziert werden. Sowohl am iPhone als auch am iPad und auf einem Apple-Rechner unter macOS Tahoe ist es möglich, über denselben Weg die durchsichtigen Elemente aus dem Weg zu schaffen.
