iOS 26: So schaltet man am iPhone das neue Liquid-Glass-Design ab

Wer sich über den neuen Look am iPhone ärgert, sollte einen Blick in die Einstellungen werfen.

Nachdem Apple den Look seiner Betriebssysteme auf die "Liquid Glass"-Designsprache umgestellt hat, herrscht Uneinigkeit. Manche finden die neue Optik schön und wegweisend, andere können mit dem neuen Erscheinungsbild nicht viel anfangen.

Am Anfang tat ich mich auch schwer mit dem neuen iOS 26, mittlerweile habe ich mich aber daran gewöhnt und finde die halbtransparenten Elemente mit den glänzenden 3D-Effekten schon wieder schön.

Transparenz reduzieren

Wer sich jedoch nicht daran gewöhnen kann oder will, sollte einen Blick in die Einstellungen werfen. Dort ist es nämlich möglich, die Transparenz zu reduzieren. Aktiviert man dieses Feature, ändert sich der Look, sodass sich die Menüs, Notifications und all die anderen Elemente nicht mehr überlagern.

Das Erscheinungsbild wird dadurch zwar ruhiger und auch die Lesbarkeit profitiert davon, schöner wird es durch die reduzierte Transparenz aber nicht. Hier ein paar Screenshots zum Vergleich zum Durchblättern:

