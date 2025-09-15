Das neue iPhone-Betriebssystem bringt jede Menge neue Features und einen völlig neuen Look - ein Überblick.

Nachdem Apple vergangene Woche seine neuen iPhone-Modelle präsentiert hat, ist nun das neue Betriebssystem an der Reihe. Die neue iOS-Version steht nun zum Download bereit und kann ab sofort auf den iPhones installiert werden. Das neue iPhone-Betriebssystem läuft unter dem Namen iOS 26. Dass Apple nach iOS 18 direkt auf iOS 26 springt, hat mit der Vereinheitlichung zu tun. Alle Apple-Betriebssysteme tragen ab sofort nun die Versionssnummer 26. Vorgestellt wurde iOS 26 bereits im Juni. Wir haben die Entwicklung des neuen iOS seither verfolgt und zeigen euch, welche neuen iPhone-Funktionen auf euch zukommen und wie ihr das meiste aus dem neuen Look herausholt.

Neues Design Mit iOS 26 hält die neue "Liquid Glass"-Designsprache Einzug auf die iPhones. Sie besteht in erster Linie aus 3D-Elementen, sich überlagernden Menüs, halbtransparenten Flächen, glasigen Icons und Symbolen mit Tiefeneffekten. Hinzu kommen zahlreiche neue, verspielt wirkende Animationen. Ob man es mag oder nicht - die User-Interfaces auf den iPhones bekommen einen neuen Look. Zum Start von iOS 26 sind zunächst alle Apple-eigenen Apps im Liquid-Glass-Design. Man kann aber davon ausgehen, dass etliche iOS-Anwendungen nachziehen werden und ihre Apps dahingehend neu gestalten werden Wem die ganze Sache mit den halbtransparenten Flächen zu weit geht, kann sie übrigens auch deaktivieren. Dafür muss man in den Einstellungen unter den Bedienungshilfen und unter "Anzeige & Textgröße" auf die Schaltfläche "Transparenz reduzieren" klicken.

Neues Kontrollzentrum in 3D Deutlich zu Tragen kommt das Liquid Design beim neuen Kontrollzentrum. Dort sind die glasigen 3D-Ränder der Icons sowie der halbtransparente Look besonders gut zu erkennen. Dasselbe gilt für die Darstellung der Ziffern, wenn man nach dem PIN-Code gefragt wird. Sowohl beim Kontrollzentrum als auch bei der PIN-Abfrage bekommt man auch eine neue Wobble-Animation zu sehen. Dabei wackeln die Elemente des Screens regelrecht in den Bildschirm herein.

iOS 26: Das neue Kontrollzentrum sowie die neue PIN-Eingabe © Florian Christof

Einfarbige App-Icons Mit iOS 26 ist es nun auch mögliche, die App-Icons auf dem Home-Screen in einer beliebigen Farbe darzustellen. Die App-Symbole können auch monochrom oder transparent angezeigt werden. Das verleiht dem Home-Screen zwar eine ganz eigene Note, das Auffinden von bestimmten Apps wird dadurch aber nicht unbedingt leichter.

iOS 26: App-Icons in verschiedener Farbe © Florian Christof

Neue Designs für den Lockscreen Auch für den Lockscreen gibt es neue Design-Möglichkeiten. So kann dort die Digitaluhr riesengroß und im 3D-ähnlichen Glass-Look dargestellt werden. Wie groß die Uhr tatsächlich angezeigt wird, kann auch vom Hintergrundbild abhängig gemacht werden. Je nach Motiv, wird die Darstellungsgröße der Uhr dann automatisch angepasst.

iOS 26: Die große Uhr auf dem Lockscreen passt sich automatisch an die Bildkomposition an. © Florian Christof

Neue Kamera-App Grundlegend geändert wurde unter iOS 26 die Kamera-App. Die Wahl zwischen Video und Foto ist stark vereinfacht worden. Die Einstellungen der Aufnahme-Modi sowie die Details für Fotos und Videos sind über einen anderen Weg aufzurufen.

iOS 26: Die neue Kamera-App © Florian Christof

Zeit zu Snoozen Die wohl beliebteste Funktion der Wecker-App ist das Snooze-Feature. Mit iOS 26 bekommt diese Funktion nun ein Update. Läutet der Wecker, ist die "Snooze"-Schaltfläche nun genauso groß wie die "Stopp"-Taste und damit einfacher im Halbschlaf zu bedienen. Außerdem kann man nun auch beim Einstellen eines Weckers die Snooze-Zeit festlegen - also jene Zeitspanne, die vergehen soll, bis der Wecker wieder läutet.

© Florian Christof

Längere Akkulaufzeit Ein intelligentes Energiemanagementsystems soll die Akkulaufzeit der iPhones verlängern. Es wird als "Adaptive Power" bezeichnet und passt die Leistung des Handys an die jeweiligen Gegebenheiten an. So kann etwa die Bildschirmhelligkeit sowie die Refresh-Rate automatisch angepasst werden, wenn das iPhone bemerkt, dass es mit dem Akku knapp werden könnte. Zu finden ist diese Funktion in den "Einstellungen" unter "Batterie" und "Strommodus".

iOS 26: Der Energie- und Leistungssparmodus soll die Akkulaufzeit verlängern. © Florian Christof

Vorhersage der Ladedauer Eine weitere neue Funktion befindet sich ebenso im Bereich der Batterie. Verbindet man das iPhone mit der Steckdose, wird direkt auf dem Lockscreen angezeigt, wie lange es dauert, bis die Batterie auf 80 beziehungsweise 100 Prozent geladen ist. Auf diese Weise können etwa auch langsam ladende Netzteile und Kabel ausfindig gemacht werden.

iOS 26: Die Vorhersage der Ladedauer wird am Lockscreen angezeigt. © Florian Christof

Phone-App beantwortet unbekannte Anrufe Eine neue Funktion, die im Vorfeld für großes Interesse gesorgt hat, ist das Verwalten unerwünschter Anrufe. Mit dem so genannten Screening-Feature werden Anrufe von unbekannten Anrufern vom iPhone angenommen, ohne dass das Handy klingelt. Erst wenn die Anrufer mehr Infos zu ihrem Anruf liefern, wird der Anruf durchgestellt und es klingelt. Die Funktion "Unbekannte Nummern überprüfen" ist nur dann verfügbar, wenn Region und Sprache in den iPhone-Einstellungen übereinstimmen - also beispielsweise "English (US)" und United States, oder "Deutsch" und "Deutschland". Eigenartigerweise ist das Feature nicht zu sehen, wenn man "Deutsch" und "Österreich" eingestellt hat. Umgekehrt funktioniert das übrigens auch: Kommt man etwa bei einer Telefon-Hotline in die Warteschleife, kann man das iPhone zur Seite legen oder in eine andere App wechseln. Sobald sich eine Person meldet, wird man per Notification darüber informiert. Gleichzeitig wurden die Ansichten in der Phone-App ein klein wenig überarbeitet und neu strukturiert. Das soll für mehr Übersichtlichkeit sorgen.

iOS 26: Unbekannte Nummern überprüfen © Florian Christof

Preview-App auf iPhone Mac-User kennen die Preview-App. Sie ist so etwas wie die erste Anlaufstelle, wenn es um das rasche Öffnen von Bilddateien und PDFs geht. Gleichzeitig kann man damit unkompliziert PDF-Dokumente unterschreiben und bearbeiten. Mit iOS 26 kommt die Preview-App mit all ihren Funktionen nun auch auf die iPhones. Das ist nicht nur eine willkommene Ergänzung, das ist sogar ziemlich praktisch - vor allem was die PDF-Funktionen betrifft.

Die Preview-App unter iOS 26 © Florian Christof

Messages-App mit Hintergrund Die Messages-App macht sich die neue iOS-Designsprache ebenso zunutze - zu sehen ist dies am oberen und unteren Ende des Bildschirms. Außerdem kann man den jeweiligen Chats nun auch einen Hintergrund zuweisen, der zum Teil animiert ist.

Das neue iOS 26 (Beta) im Vergleich mit dem aktuellen iOS 18 © Florian Christof

Safari im Liquid-Glass-Design Auch beim Safari-Browser fallen die neuen Designelemente auf den ersten Blick auf. Die Adressleiste sowie die Elemente rundherum sind nun durchsichtig und deutlich verkleinert worden. Dadurch bleibt mehr Platz für die Darstellung der Webseiten.

Das neue iOS 26 (Beta) im Vergleich mit dem aktuellen iOS 18 © Florian Christof

Album-Artwork im Fullscreen Eine kleinere Neuerung mit einer recht großen Auswirkung betrifft Apple Music. Hört man Musik über den hauseigenen Streaming-Dienst, wird das Album-Artwork im Lockscreen bildschirmfüllend angezeigt. Das Artwork im Fullscreen schaut dabei ziemlich gut aus. Mit Spotify funktioniert die Vollbildanzeige des Artwork übrigens nicht. Aber auch bei Apple Music gibt es nicht jedes Artwork im Vollbild. Es ist aber davon auszugehen, dass künftig immer mehr solche Fullscreen-Ansichten verfügbar werden.

iOS 26: Das Fullscreen-Artwork sieht gut aus, ist aber nicht bei allen Songs verfügbar. © Florian Christof

Neue KI-Funktionen Mit iOS 26 ist es möglich, Nachrichten in der Messages-App automatisch übersetzen zu lassen. Bei FaceTime soll es live übersetzte Untertitel geben und ebenso in der Telefon-App soll es möglich sein, eine Simultanübersetzung zu erhalten. Mit "Visual Intelligence" soll man nun den Bildschirminhalt noch effizienter und besser durchsuchen können. So sei es etwa möglich, einen Kalendereintrag für einen Termin auf Basis des Bildschirminhalts erstellen zu lassen.